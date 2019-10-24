Больше полусотни жителей Чечни оставили без света

СЕГОДНЯ 14:16 2019-10-24T14:16:04+03:00

Когда включат электроэнергию - пока не говорится

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Больше 47 тысяч жителей Урус-Мартановского района Чечни оставили без света. Это связано с отключением трансформатора. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики России.

- На подстанции 110 кВ "Горец" действием дифференциальной защиты трансформатора отключился трансформатор, - сказано в сообщении.

Отключение произошло в 11 часов. В общей сложности без электроэнергии сейчас остаются 47,4 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU