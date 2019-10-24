Потрясающе красивые световые фигуры установят в Кисловодске к Новому году

СЕГОДНЯ 14:41 2019-10-24T14:41:40+03:00

Украшение города уже продумали на недавнем совещании в администрации курорта

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На официальной странице администрации Кисловодска в соцсетях появились фотографии будущих новогодних световых арт-объектов. Среди них огромная цветная матрешка, самовар с чашкой, валенок со сладостями, ледяное зеркало,веер и балерина. Оформление города в предстоящие праздники обсудили в городской администрации на недавнем совещании.

Известно, что в высоту самовар и матрешка буду больше четырех метров.

ИСТОЧНИК KP.RU