Потрясающе красивые световые фигуры установят в Кисловодске к Новому году
Украшение города уже продумали на недавнем совещании в администрации курорта
Фото: администрация курорта
Изменить размер текста:
На официальной странице администрации Кисловодска в соцсетях появились фотографии будущих новогодних световых арт-объектов. Среди них огромная цветная матрешка, самовар с чашкой, валенок со сладостями, ледяное зеркало,веер и балерина. Оформление города в предстоящие праздники обсудили в городской администрации на недавнем совещании.
Известно, что в высоту самовар и матрешка буду больше четырех метров.
ИСТОЧНИК KP.RU