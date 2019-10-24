Миндаль начнут выращивать на Ставрополье в 2020 году
На Ставрополье в следующем году появится первый сад миндаля. Планируется заложить питомник на 20 гектаров для производства саженцев миндального дерева. Эксперты дали положительные прогнозы по выращиванию в нашем регионе косточкового дерева. Хотя международные продовольственные организации заявляют, что только от четырех до семи процентов мирового земельного фонда пригодны для выращивания орехоплодных культур, а в Ставропольском крае этот показатель – более 60 процентов, пишет «Ставропольская правда».
В регионе уже с успехом выращивают грецкий орех и фундук.
В этом году в планах заложить дополнительно 30 га орехоплодных культур.
ИСТОЧНИК KP.RU