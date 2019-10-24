2019-10-24T15:01:38+03:00
Экономика

Миндаль начнут выращивать на Ставрополье в 2020 году

Климат и земля для этого в крае идеально подходят
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

На Ставрополье в следующем году появится первый сад миндаля. Планируется заложить питомник на 20 гектаров для производства саженцев миндального дерева. Эксперты дали положительные прогнозы по выращиванию в нашем регионе косточкового дерева. Хотя международные продовольственные организации заявляют, что только от четырех до семи процентов мирового земельного фонда пригодны для выращивания орехоплодных культур, а в Ставропольском крае этот показатель – более 60 процентов, пишет «Ставропольская правда».

В регионе уже с успехом выращивают грецкий орех и фундук.

В этом году в планах заложить дополнительно 30 га орехоплодных культур.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Махачкала вошла в число самых хвастливых городов России
Рэпер в цепях читает лирические стихи Пушкина
«Хабиб дерётся не за Россию, иначе где его флаг»: Макгрегор попытался настроить россиян против Нурмагомедова
Потрясающе красивые световые фигуры установят в Кисловодске к Новому году
Больше полусотни жителей Чечни оставили без света
В Чечне примирили кровников после ДТП с гибелью шестимесячного ребенка и матери
На Ставрополье главбух школы попросила экономиста скрыть следы преступления
Тела убитых в перестрелке чеченских братьев перевезли на родину
Порезал бензокосилкой: ставрополец разобрался с обидчиком садовым инструментом
Убийство из лени: 17-летний «недоросль» жестоко и хладнокровно расправился с отцом
Водитель с больным сердцем умер в ДТП в Ставрополе
На Ставрополье тяжкие травмы получили мужчины, сбитые на обочине