Миндаль начнут выращивать на Ставрополье в 2020 году

СЕГОДНЯ 15:01 2019-10-24T15:01:38+03:00

Климат и земля для этого в крае идеально подходят

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На Ставрополье в следующем году появится первый сад миндаля. Планируется заложить питомник на 20 гектаров для производства саженцев миндального дерева. Эксперты дали положительные прогнозы по выращиванию в нашем регионе косточкового дерева. Хотя международные продовольственные организации заявляют, что только от четырех до семи процентов мирового земельного фонда пригодны для выращивания орехоплодных культур, а в Ставропольском крае этот показатель – более 60 процентов, пишет «Ставропольская правда».

В регионе уже с успехом выращивают грецкий орех и фундук.

В этом году в планах заложить дополнительно 30 га орехоплодных культур.

ИСТОЧНИК KP.RU