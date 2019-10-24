2019-10-24T15:21:43+03:00
Общество

Рэпер в цепях читает лирические стихи Пушкина

Музыкант удивил поклонников классикой
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: dimoss_sarancha_officialФото: dimoss_sarancha_official
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Ставропольский певец и блогер Димосс Саранча присоединился к проекту по сохранению русского языка. Дреды, модная кепка и широкая цепь на шее не помешали фанатам Саранчи проникнуться творчеством А.С. Пушкина.

- Круто, бро!

-Бро, пушка! - виртуально аплодировали блогеру впечатанные до глубины души поклонники.

Читал музыкант стихотворение «Я вас любил» на фоне достопримечательностей Ставрополя.

Флешмоб в соцсетях приурочен к VII Ставропольскому форуму Всемирного русского народного собора, который посвящен великому и могучему.

dimoss_sarancha_officialdimoss_sarancha_official
Димосс Саранча читает стихотворение Пушкина
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ИСТОЧНИК KP.RU

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