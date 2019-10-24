Рэпер в цепях читает лирические стихи Пушкина
Музыкант удивил поклонников классикой
Фото: dimoss_sarancha_official
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Ставропольский певец и блогер Димосс Саранча присоединился к проекту по сохранению русского языка. Дреды, модная кепка и широкая цепь на шее не помешали фанатам Саранчи проникнуться творчеством А.С. Пушкина.
- Круто, бро!
-Бро, пушка! - виртуально аплодировали блогеру впечатанные до глубины души поклонники.
Читал музыкант стихотворение «Я вас любил» на фоне достопримечательностей Ставрополя.
Флешмоб в соцсетях приурочен к VII Ставропольскому форуму Всемирного русского народного собора, который посвящен великому и могучему.
Димосс Саранча читает стихотворение Пушкина
ИСТОЧНИК KP.RU