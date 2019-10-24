2019-10-24T16:04:49+03:00
Общество

Махачкала вошла в число самых хвастливых городов России

Столица Дагестана занимает четвертую строчку рейтинга
Полина ШАПОШНИКОВА
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Рейтинг 25 самых хвастливых городов составило маркетинговое агентство Zoom Market. Топ составлялся после индивидуальных интервью с местными жителями. Людей спрашивали, как часто они делятся своими успехами и достижениями с другими людьми, приятно ли им рассказывать другим о своих достижениях, даже если другим они не доступны.

В итоге после Сочи, Челябинска и Краснодара Махачкала стала одним из самых хвастливых городов страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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