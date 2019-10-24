Заклинательница сов: девушка в Кисловодске выполняет невероятный трюк с хищницами

СЕГОДНЯ 16:38 2019-10-24T16:38:49+03:00

Пока гимнастка стоит на руках, на пятке и голове у нее сидят ночные птицы

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Гуттаперчевая заклинательница сов поразила гостей Кисловодского парка необычным зрелищем. Девушка в красных шароварах проводит лайфхак по йоге: делает стойку на руках, а в это время на ней сидят три совы. Одна — на пятке, вторая — на коленке, третья — на голове. Все это волшебство происходило ради красивого снимка. Героиня фото держалась в таком положении довольно долго.

- Какие у девушки сильные руки! А чувство равновесия, как у кошки. И главное - сов не боится, - восхитились горожане.

Гуттаперчевая девушка в Кисловодске зачаровывает сов, стоя на руках.

ИСТОЧНИК KP.RU