Видео: из заблокированной машины в Кисловодске спасали ребенка

СЕГОДНЯ 16:59 2019-10-24T16:59:16+03:00

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В Кисловодске понадобилась помощь спасателей, чтобы достать из заблокированной машины маленького ребенка. Инцидент произошел днем в одном из дворов курорта.

Замок черного легкового автомобиля просто заблокировался, а ключи остались в машине, как и малыш. К счастью, безвыходная ситуация длилась недолго. К спасательной операции подключились несколько мужчин. В итоге история кончилась благополучно, и девочку вытащили из плена.

Ребенка спасали из заблокированного в Кисловодске авто.

ИСТОЧНИК KP.RU