2019-10-24T18:24:12+03:00
Происшествия

Двое дагестанцев отравились угарным газом

Уроженцев республики планируют отвести в Махачкалу на лечение
Антон ШАПОВАЛОВ
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Врачи хотят перевести в Махачкалу двух отравившихся угарным газом уроженцев Табасаранского района Дагестана. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

- Отравление угарным газом произошло в селении Гувлиг Табасаранского района в частном доме. Пострадали два человека. Один из них в тяжелом состоянии, врачи планируют его эвакуацию на медицинском вертолете в Республиканскую клиническую больницу города Махачкалы, - сказано в сообщении ведомства.

ЧП случилось в 11 часов дня. Люди отравились из-за нарушений правил эксплуатации газовых приборов. Взрыва не произошло.

ИСТОЧНИК KP.RU

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