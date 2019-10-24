Двое дагестанцев отравились угарным газом

СЕГОДНЯ 18:24 2019-10-24T18:24:12+03:00

Уроженцев республики планируют отвести в Махачкалу на лечение

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Врачи хотят перевести в Махачкалу двух отравившихся угарным газом уроженцев Табасаранского района Дагестана. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

- Отравление угарным газом произошло в селении Гувлиг Табасаранского района в частном доме. Пострадали два человека. Один из них в тяжелом состоянии, врачи планируют его эвакуацию на медицинском вертолете в Республиканскую клиническую больницу города Махачкалы, - сказано в сообщении ведомства.

ЧП случилось в 11 часов дня. Люди отравились из-за нарушений правил эксплуатации газовых приборов. Взрыва не произошло.

ИСТОЧНИК KP.RU