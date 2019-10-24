"Душу за лайки отдаст": видео экстремала из КЧР взбесило интернет
В интернете обсуждают поступок молодого человека из Карачаево-Черкесии. Безбашенный экстремал решил ради лайков прыгнуть с моста в Бесленее Хабезского района республики.
Перед тем, как совершить трюк, парень кричит название своего аккаунта в Instagram и призывает всех подписываться на него. Мокрый парень становится на ограду и лихо прыгать вниз.
Как уверяют пользователи сети, с парнем все хорошо. Но публика возмущена тем, на что был готов парень ради славы:
- И зачем это? Ради лайков? Совсем сдурел?
- Тут нечего говорить. Это синдром поколения.
"Подписывайтесь": отчаянный шаг жителя КЧР ради славы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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