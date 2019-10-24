2019-10-24T19:16:00+03:00
Общество

"Золотым" пассажирам закрыли VIP-зал в аэропорту Ставрополя

Работу помещения прервали еще в семи городах
Варвара АНТОНОВА
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С 25 октября в ставропольском аэропорту вводится запрет на использование VIP-зала клиентам с "золотыми картами". До этого такое же ограничение вступило в силу в 20 региональных аэропортах.

Помимо Ставрополя, пострадают еще семь городов: Владикавказ, Воронеж, Волгоград, Мурманск, Томск, Тюмень и Челябинск. Всем владельцам карт, которые рассчитывали попасть в этот зал, начислят в форме компенсации три тысячи миль.

Согласно данным "Интерфакса", "Аэрофлот" и другие авиаперевозчики тратят на обслуживание пассажира в бизнес-зале в среднем от пяти до семи тысяч рублей. Но качество услуг не соответствуют цене. VIP-залы заново открыли уже в семи городах: Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Саратове, Краснодаре, Анапе и Архангельске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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