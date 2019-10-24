Ставропольского министра с роскошным особняком осудили за "откаты"

СЕГОДНЯ 21:38 2019-10-24T21:38:15+03:00

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Промышленный районный суд Ставрополя вынес приговор в отношении министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта региона Игоря Васильева. Мужчине инкриминировали вторую часть 285 статьи (злоупотребление должностными полномочиями), передает корреспондент "КП - Северный Кавказ" Евгения Сокорева из зала суда.

- Назначить наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, - огласил приговор судья. Кроме этого, у Васильева конфискуют его особняк и квартиру.

Как уверяет следствие, бывший чиновник вводил режим ЧС, чтобы избежать аукциона по контракту на ремонт дорог. В итоге соглашение заключали с подставной компанией. Васильева судили по трем эпизодам злоупотребления должностными полномочиями: в Андроповском, Предгорном районах и Кисловодске. Обвинение требовало дать чиновнику пять лет и три месяца колонии общего режима с запретом занимать должность в управлении.

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ИСТОЧНИК KP.RU