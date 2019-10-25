Еще одним фигурантом «дела Арашуковых» стал бизнесмен из Ставрополя

СЕГОДНЯ 09:44 2019-10-25T09:44:32+03:00

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Ставропольского бизнесмена Владимира Козлов заключили под домашний арест до 22 декабря. Как сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда, предприниматель подозревается в растрате в рамках дела о хищениях газа.

Там же и уточнили, что Козлов – местный бизнесмен, связанный с Арашуковыми по «газовым махинациям». Напомним, что раннее в Ставрополе задержали еще двух фигурантов дела о хищении газа на Северном Кавказе. Эти люди оказались родственниками Рауля Арашукова и его сына Рауфа Арашукова.

Так, правоохранители задержали брата супруги Арашукова-старшего - Ахмеда Коцбау. Известно, что до последнего времени он работал замдиректора филиала «Газпром межрегионгаз Ставрополь».

А также стражи порядка задержали сына двоюродного брата Рауля Арашукова — Беслана Арашукова. С 2012 года мужчина работал директором ООО «Ставрополькартон». Кстати, одним из владельцев этого предприятия является Рауф Арашуков.

По словам адвоката Артема Шарко, задержанному Беслану Арашукову следствие планирует предъявить обвинение в хищении денежных средств, связанном с природным газом.

ИСТОЧНИК KP.RU