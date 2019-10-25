2019-10-25T10:01:09+03:00
Происшествия

Впервые фигурант дела Арашуковых дал признательные показания

Предпринимателя за это оставили под домашним арестом
Полина ШАПОШНИКОВА
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Бизнесмен Владимир Козлов, которого накануне задержали в Ставрополе по делу бывшего сенатора КЧР Рауфа Арашукова и его отца Рауля, содействовал следствию. Поэтому суд счел возможным оставить Козлова под домашним арестом, а не под стражей. Предприниматель не стал отрицать вину и признался, что участвовал в похищении газа. Он стал первым фигурантом дела, который дал признательные показания по уголовному делу Арашуковых.

Напомним, в среду было решено об аресте на 2 месяца двоюродного брата Рауфа Арашукова Беслана Арашукова. Сегодня станет известно о мере пресечения для замдиректора филиала "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Ахмеда Коцба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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