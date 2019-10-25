Ударивший крымского журналиста чеченец попросил прощения

СЕГОДНЯ 10:21 2019-10-25T10:21:01+03:00

Мотоциклист попросил не судить всех чеченцев по его поступку

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Молодой мотоциклист, ударивший недавно в центре Севестополя местного журналиста, вернулся в Грозный. 22-летний Абу Гаджиев обратился к чеченскому народу с извинениями.

— Я прошу не судить всех чеченцев по моему поступку. Я сделал ошибку, это моя вина. Я осознаю свою ошибку и прошу прощения. Общественность выступила с осуждением моего поступка. В социальных сетях этот инцидент вызвал негатив в отношении нашего народа и молодежи, — поделился он с журналистами Грозного.

По словам Гаджиева, после того, как он ударил корреспондента, спросил, нужно ли вызвать полицию или скорую помощь. Пострадавший отказался, сказав, что не нужно, сам справится.

После этого инцидента мотоциклист провел в Севастополе еще четыре дня. Тогда же он и узнал, что видео драки уже разлетелось по сети. Ролик дошел и до родных Гаджиева.

По его словам, когда мама парня посмотрела эту картину, ей стало плохо. Заботливый сын собрался и вернулся на родину. Что касается самого пострадавшего, то он перенес операцию, сейчас его здоровью ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU