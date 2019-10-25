«Мир без слез»: детям - праздник, больнице - деньги

СЕГОДНЯ 10:29 2019-10-25T10:29:44+03:00

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На эти деньги, как рассказал главный врач Игорь Анисимов, будет закуплено высокотехнологичное лор-оборудование для диагностики и лечения. А перед началом официальной церемонии вручения сертификата для больных детей устроили настоящий праздник. «Мир без слез» - федеральная благотворительная программа банка.

В прошлом году вместе с финансистами по стране ездили Хрюша с Каркушей и Шляпником, в этом - главными героями стали Маша и Медведь. Спектакли меняются, но суть программы неизменна: смех, радость и творческие наборы в подарок - больным детям, а больницам российских городов - сертификат на покупку медоборудования.

- Банк ВТБ уже не в первый раз проводит такие важные акции для медицинских учреждений нашего края. На подаренные сертификаты закупается оборудование, которое очень нужно детям! Выражаю большую благодарность за это руководству банка! - сказал министр здравоохранения Ставропольского края Виктор Мажаров, присутствовавший на церемонии.

В прошлом году в рамках акции больница Пятигорска получила аппарат искусственной вентиляции легких. В 2013 году благодаря банку в краевой клинической детской больнице в Ставрополе появились 15 инфузоматов и размораживатель плазмы, помогающие в экстренных случаях спасать жизни. А в 2017 году здесь же были приобретены палатные рентген-аппараты для лежачих больных, на которых уже сделано около 3,5 тысячи исследований.

- Приятно слышать, что все оборудование работает и действительно помогает детям, - сказал Александр Ерофеев, вице-президент банка ВТБ. - Акции «Мир без слез» уже 16 лет, за это время объем оказанной финансовой помощи составил около 400 млн рублей. В этом году в акции участвуют 25 медицинских учреждений: 4 больницы в Москве и 21 в регионах. В общей сложности они получат от банка сертификаты более чем на 75 млн рублей - почти в 2 раза больше, чем в прошлом году. Помощь больницам мы обязательно продолжим и обязательно будем проводить праздники, потому что детские улыбки - это тоже лекарство!

ИСТОЧНИК KP.RU