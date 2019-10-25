Трое пострадали в лобовом столкновении автомобилей на Ставрополье

СЕГОДНЯ 10:43 2019-10-25T10:46:06+03:00

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Три человека пострадали в лобовом столкновении с двумя легковыми автомобилями в Новоалександровском районе.

Вечером 24 октября на 76 километре дороги «Ставрополь — Изобильный — Новоалександровск — Красногвардейское» водитель «BMW» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Ладой Грантой».

Серьезные травмы получили обо водителя и пассажир легковушки. Идет проверка после аварии, сообщили в УИГБДД по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU