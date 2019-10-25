В ДТП с "Ларгус" и "КАМАЗОМ" в Шпаковском районе пострадал мужчина
Водитель врезался в грузовик, подъехав к нему слишком близко
Фото: УИГБДД по СК
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В Шпаковском районе вечером около 18 часов 24 октября водитель автомобиля устроил ДТП из-за несоблюдения дистанции.
На 572 километре автодороги «Астрахань – Элиста – Ставрополь» водитель «Лады Ларгус» врезался в попутно едущий «КАМАЗ». В аварии пострадал 40-летний водитель легковушки, который был доставлен в больницу с травмой головы. Сработала подушка безопасности, которая уберегла мужчину от фатальных последствий.
После аварии проводится проверка, сообщили в УИГБДД по Ставропольскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU