Чиновник через прокуратуру заставит Макгрегора "драить туалеты в Дагестане"

СЕГОДНЯ 10:53 2019-10-25T10:55:51+03:00

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Член Общественной палаты России Султан Хамзаев хочет добиться того, чтобы оскорбивший дагестанцев Конор Макгрегор "драил общественные туалеты в Дагестане". Для этого он обратился в Прокуратуру.

- Никому и никогда не позволяли и не позволим вести подобную риторику! Я направил обращение на имя Генерального Прокурора России для привлечения к ответственности этого иностранного гражданина. Убежден, что за такие высказывания самое лучшее наказание: отправить драить общественные туалеты в Дагестан, - сказал Хамзаев в своих социальных сетях.

Дагестанский чиновник жалуется на Конора Макгрегора.

Напомним, в четверг состоялась пресс-конференция Конора Макгрегора в Москве. На ней ирландский боец катком прошелся по всем жителям Дагестана, назвав их "трусами".

После таких слов, к вечеру, около отеля, где жил Конор, собралось несколько десятков дагестанцев. Они были готовы ответить ирландцу и выйти с ним "один на один" на разговор.

ИСТОЧНИК KP.RU