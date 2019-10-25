«Пусть ответит за слова»: толпа дагестанцев ждёт Конора Макгрегора у входа в гостиницу

СЕГОДНЯ 10:55 2019-10-25T10:55:38+03:00

Конор Макгрегор несколько раз оскорбил дагестанцев на пресс-конференции в Москве Фото: REUTERS

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Толпа дагестанцев ждёт ирландского бойца Конора Макгрегора у отеля «The Ritz-Carlton» в Москве. Кавказцев возмутили грубые высказывания спортсмена об их малой родине и они собираются призвать его к ответу. Рядом с местом дежурят отряды ДПС и ОМОН.

Всё дело в острословии ирландского бойца. Во время пресс-конференции в Москве он сказал несколько крайне нелицеприятных фраз. Например, заявил, что «в Дагестан он не поедет даже чтобы [сходить в туалет]». А местных жителей назвал «трусами. которые дерутся лишь с теми, кого могут победить».

Толпа дагестанцев ждёт Макгрегора у гостиницы.

Кроме того, боец пытался настроить россиян против Хабиба Нурмагомедова. Отвечая на один из вопросов, он заявил, что «Хабиб не дерётся за Россию», потому что не выходит на бои с флагом родной страны.

Пропустить такое мимо ушей жители Дагестана просто не смогли. Люди посчитали, что Макгрегор «должен ответить за свои слова». Видео с толпой разгневанных кавказцев опубликовал в Твиттер спортивный канал «Sport 24».

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ИСТОЧНИК KP.RU