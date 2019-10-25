2019-10-25T11:32:25+03:00
Общество

"Во дурак": ночью вор набросился на бутафорский сейф из рекламы сериала

Розыгрыш мужчина понял буквально
Евгения СОКОРЕВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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И двух дней не простоял в Пятигорске баннер с рекламой сериала. А почему? Из-за розыгрыша: во встроенном в плакате сейфе, как рассказали жителям организаторы, лежат 30 тысяч рублей. И чтобы их получить, надо поучаствовать в акции. Но один из местных решил справиться со всем иначе. Ночью он прорвал плакат и попытался украсть сейф. Вот, как это было:

Фото: соцсети

Фото: соцсети

- Его попытался задержать охранник, но мужчина вырвался и сбежал, - рассказывают очевидцы.

- Во дурак, - смеются в соцсетях. - Так и знал, что все этим закончится!

ИСТОЧНИК KP.RU

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