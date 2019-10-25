2019-10-25T11:38:33+03:00
Общество

В последние выходные октября ставропольцев ждет небольшой дождь

Хотя в воскресенье синоптики обещают целый солнечный день
Полина ШАПОШНИКОВА
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26 октября по Ставропольскому краю пройдут небольшие дожди. Температура воздуха будет держаться на уровне +13...+18 градусов днем, ночью похолодает до +5.

На следующий день в воскресенье осадков не ожидается, синоптики прогнозируют солнечный день. Воздух прогреется до +14...+19 градусов. Побеспокоит в этот день только ветер, порывы которого могут достигать 8 метров в секунду, сообщают в региональном Гидрометцентре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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