В последние выходные октября ставропольцев ждет небольшой дождь
Хотя в воскресенье синоптики обещают целый солнечный день
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26 октября по Ставропольскому краю пройдут небольшие дожди. Температура воздуха будет держаться на уровне +13...+18 градусов днем, ночью похолодает до +5.
На следующий день в воскресенье осадков не ожидается, синоптики прогнозируют солнечный день. Воздух прогреется до +14...+19 градусов. Побеспокоит в этот день только ветер, порывы которого могут достигать 8 метров в секунду, сообщают в региональном Гидрометцентре.
ИСТОЧНИК KP.RU