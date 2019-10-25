В Ставрополе начали устанавливать ледовый каток

СЕГОДНЯ 12:07 2019-10-25T12:07:40+03:00

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На площади Ленина в Ставрополе для горожан готовят сюрприз. Об этом сообщили в городской администрации.

Белая конструкция, представляющая собой несколько шарообразных крыш, соединенных друг с другом, заняла небольшую часть главной площади. Это не что иное как крыша будущего мобильного ледового катка. Он будет украшен праздничной иллюминацией и совсем скоро ставропольчане смогут покататься на коньках в центре города.

ИСТОЧНИК KP.RU