В Ставрополе начали устанавливать ледовый каток
Местные жители сфотографировали шатер
Фото: Нетипичный Ставрополь
Изменить размер текста:
На площади Ленина в Ставрополе для горожан готовят сюрприз. Об этом сообщили в городской администрации.
Белая конструкция, представляющая собой несколько шарообразных крыш, соединенных друг с другом, заняла небольшую часть главной площади. Это не что иное как крыша будущего мобильного ледового катка. Он будет украшен праздничной иллюминацией и совсем скоро ставропольчане смогут покататься на коньках в центре города.
ИСТОЧНИК KP.RU