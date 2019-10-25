Выпил, вспылил, застрелил: в Ессентуках мужчина решил конфликт выстрелом из винтовки
В Ессентуках расследуют убийство 53-летнего мужчины. Причина преступления — малозначительный бытовой повод, из-за которого поссорились двое разгорячённых алкоголем товарищей. Не сумев доказать свою правоту словами, один из них схватился за ружьё.
— Выпивали мужчины 18 октября в гостях у подозреваемого. Вспыхнул конфликт из-за малозначительного повода. Пострадавший скончался от нескольких выстрелов из винтовки, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе следственного управления СКР по Ставропольскому краю.
Возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Подозреваемому грозит до 15 лет колонии.
Коньяк, который распивали мужчины, так и остался стоять на столе. Фото: СУ СКР по Ставропольскому краю
ИСТОЧНИК KP.RU