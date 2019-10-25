Участник кровавой бойни под Ростовом задержан в Чечне

СЕГОДНЯ 13:24 2019-10-25T14:20:24+03:00

В разборке с его участием погибли пять человек

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Задержан второй участник нашумевшей перестрелки в Ростовской области, в которой погибли пять человек. Полицейским удалось найти злоумышленника в Грозном.

По данным пресс-службы МВД по республике, подозреваемым оказался мужчина 1974 года рождения. Его опросили сотрудники уголовного розыска МВД по Чечне и передали коллегам из Ростовской области. Против злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Напомним, что инцидент произошел во вторник, 22 октября, в хуторе Чернозубов Орловского района Ростовской области. Там между двумя чеченскими семьями произошла перестрелка из-за участков для выпаса скота.

Разборки закончились трагедией: пять человек погибли, двоих со сложными травмами доставили в реанимацию.

Правоохранителям попался один из предполагаемых участников нашумевшей перестрелки. По этому факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Продолжались поиски второго злоумышленника.

Позже стало известно, что тела погибших забрали родственники, проживающие в Чечне. Как рассказал руководитель представительства главы Чеченской республики в регионе Имран Исраилов, всех погибших чеченцев по местной традиции хоронят на родной земле.

Так, в среду, 24 октября, тела двух родных брата и одного двоюродного перевезли из Ростовской области в чеченское село Самашки. В этом селении у мужчин живут мамы и другие родственники.

ИСТОЧНИК KP.RU