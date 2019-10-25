2019-10-25T14:08:14+03:00
Общество

«СтрелаАвто» поддержала участников кисловодского марафона

Призы, яркие фотографии и праздничное настроение дарил участникам официальный представитель KODA в Ставропольском крае
Анна БОРИСОВА
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ŠKODA поддержала кисловодский забег.ŠKODA поддержала кисловодский забег.
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В Национальном парке Кисловодска 5 и 6 октября прошло закрытие бегового сезона. Яркий праздник спорта организовала команда проекта kavkaz.run при поддержке партнеров.

«СтрелаАвто» - официальный представитель ŠKODA в Ставропольском крае - стал генеральным партнером серии забегов kavkaz.run уже в третий раз. Автомобили ŠKODA - это стабильность и стремление побеждать, поэтому «СтрелаАвто» считает своим долгом поддерживать людей, которые именно так смотрят на жизнь и привыкли добиваться успехов собственными усилиями.

Почти 2000 человек из 180 городов России и 7 стран мира вышли на старты в Долине роз. Самой младшей участнице забегов Лизе всего один год, а самому возрастному - 90 лет. Ветеран войны Алексей Павлович Дубатовка не пропустил ни одного забега.

В большой программе были детские и карнавальные забеги, челночный бег и массовый старт на разные дистанции, но самой главной стала марафонская - 42,2 км по крутым дорожкам парка с видом на Эльбрус. Для самых выносливых и мощных атлетов, успешно пробежавших марафон, «СтрелаАвто» подготовила свои подарки. Кисловодский марафон - самый сложный и живописный в России - проходит во второй раз. И снова абсолютным победителем стал ростовчанин Алексей Мамарин, преодолевший дистанцию менее чем за 3 часа - за 2:54:12.

Для поддержания праздничного настроения на сцене выступали артисты, певцы, танцоры, в специальной зоне работал лекторий на важные темы о спорте и здоровье. Дети развлекались на мастер-классах, а бегуны и болельщики фотографировались в красочной осенней фотозоне, которую приготовила компания «СтрелаАвто». Яркие цветы и крутые автомобили - фотографии с медалями и с друзьями на таком фоне останутся на долгую память.

Пройти тест-драйв и ознакомиться с полным модельным рядом вы можете в ДЦ «СтрелаАвто» по адресу: Ставропольский край, Минераловодский район, 347-й км автодороги Р-217 Кавказ тер., здание 1, строение 1. Контактный тел. - 887922 65353.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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