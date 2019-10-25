Конор Макгрегор обвинил дагестанцев в трусости, но сбежал от «разговора» с ними через чёрный вход

СЕГОДНЯ 14:41 2019-10-25T14:45:38+03:00

Конор Макгрегор во всеуслышание говорил о «трусости дагестанцев», но от встречи с ними сбежал Фото: REUTERS

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Конор Макгрегор сбежал от встречи с толпой разъярённых дагестанцев, осадивших его отель в Москве. Кавказцев привели в ярость заявления ирландского бойца об якобы «общеизвестной трусости всех дагестанцев», отвратительные слова о самой республике и очередные оскорбления Хабиба Нурмагомедова. Наговорить столько оскорбительных вещей спортсмен успел на пресс-конференции в столице РФ.

Рассверепевшие люди сумели выяснить, что звезда UFC живёт в отеле «The Ritz-Carlton». Десятки людей стали собираться у входа, поджидая Макгрегора, чтобы призвать его к ответу за сказанное.

Толпа дагестанцев около отеля Конора Макгрегора в Москве. Люди собираются поговорить с бойцом о его оскорбительных словах по поводу республики.Видео: Sport 24, Twitter

Как стало известно «Комсомолке», Конор вечером в четверг успел съездить на матч ЦСКА и «Ференцвароша». Толпа дагестанцев планировала поймать экс-чемпиона на обратном пути. Но не судьба — Макгрегор узнал об осаде и смог тайно пробраться в отель через чёрный ход. При этом спортсмен не постеснялся лишний раз подразнить ненавистников.

— В этой игре только один крутой злодей. Этот зверь из Ирландии сейчас пишет сообщение прямиком из своего президентского номера «Ритц-Карлтона». До скорой встречи, — написал Макгрегор в Твиттер. Правда, чуть позже, свой пост удалил.

Толпа стала расходиться только поздней ночью, когда стало окончательно понятно, что ирландец сумел проникнуть в номер в обход парадного входа. Однако в соцсетях жители республики до сих пор планируют, как поквитаться с обидчиком, заявившим, что «не приедет в Дагестан даже [по большой нужде]».

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Конор Макгрегор дал пресс-конференцию в Москве, ответив на вопросе о реванше с Хабибом, взаимной ненависти и желании приобрести недвижимость в столице России. Кроме того, ирландец анонсировал своё возвращение в UFC. По его словам, уже 18 января он вернётся в октагон (подробности).

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ИСТОЧНИК KP.RU