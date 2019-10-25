Кадыров заявил о начале работы военной полиции из Чечни в Сирии

СЕГОДНЯ 16:19 2019-10-25T16:19:21+03:00

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На севере Сирии начала патрулировать военная полиция из Чечни. Об этом на своем Telegram-канале сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

—Военная полиция из Чечни начала решение задачи по обеспечению безопасности населения и патрулированию территории, откуда выводятся «курдские отряды самообороны и вооружение,- написал чеченский лидер в соцсети.

По словам Рамзана Кадырова, командированные в Сирию чеченцы, имеют хорошую подготовку. Их службу в Сирии ранее положительно отмечали представили местного населения и органов власти.

— Большую помощь пострадавшему в ходе военных действий населению Сирии оказывает РОФ имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова, - добавил Кадыров.

Напомним, ранее глава Чечни заявил, что республика готова дать отпор боевикам ИГ, которые могут бежать из Сирии на Кавказ.

По словам Кадырова, на данный момент в регионе для обеспечения безопасности успешно подготовлены спецподразделения.

—Мы не те, которые были в 1999 году. У нас совсем другие взгляды в обществе. Мы с удовольствием их примем, но в театр или на кладбище, куда дадим билеты пока неизвестно, —добавил он.

—Это не просто шайтаны, не просто исламисты, которые захотели строить исламское государство. Это люди, подготовленные спецслужбами Запада. Да, они разбежались в Сирии, но все равно их хозяева соберут, и будут использовать против нас. У них задачи Америки, Запада, Европы развалить наше суверенное государство, — продолжил Рамзан Кадыров.

ИСТОЧНИК KP.RU