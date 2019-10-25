2019-10-25T16:19:21+03:00
Общество

Кадыров заявил о начале работы военной полиции из Чечни в Сирии

По словам политика, командированные в Сирию чеченцы, имеют хорошую подготовку
Ася АСРЯН
Поделиться:
Изменить размер текста:

На севере Сирии начала патрулировать военная полиция из Чечни. Об этом на своем Telegram-канале сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

—Военная полиция из Чечни начала решение задачи по обеспечению безопасности населения и патрулированию территории, откуда выводятся «курдские отряды самообороны и вооружение,- написал чеченский лидер в соцсети.

По словам Рамзана Кадырова, командированные в Сирию чеченцы, имеют хорошую подготовку. Их службу в Сирии ранее положительно отмечали представили местного населения и органов власти.

— Большую помощь пострадавшему в ходе военных действий населению Сирии оказывает РОФ имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова, - добавил Кадыров.

Напомним, ранее глава Чечни заявил, что республика готова дать отпор боевикам ИГ, которые могут бежать из Сирии на Кавказ.

По словам Кадырова, на данный момент в регионе для обеспечения безопасности успешно подготовлены спецподразделения.

—Мы не те, которые были в 1999 году. У нас совсем другие взгляды в обществе. Мы с удовольствием их примем, но в театр или на кладбище, куда дадим билеты пока неизвестно, —добавил он.

—Это не просто шайтаны, не просто исламисты, которые захотели строить исламское государство. Это люди, подготовленные спецслужбами Запада. Да, они разбежались в Сирии, но все равно их хозяева соберут, и будут использовать против нас. У них задачи Америки, Запада, Европы развалить наше суверенное государство, — продолжил Рамзан Кадыров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Заступились по-братски: в Чечне Макгрегора оскорбили за слова о дагестанцах
Разлагает молодежь сатанинскими ценностями: песни Егора Крида признали опасными на сайте Роскомнадзора
«Мертвой хваткой вцепились в лицо»: Стая собак напала на школьницу в Дагестане
Дагестанский врач покусал и оттаскал за волосы недовольную пациентку
Годовалому малышу из Северной Осетии сделали протез бедра
«Только не в Ботанический сад!»: ставрополец не выдержал унизительной работы и откупился 100 тысячами
Супермодель Наталья Водянова опубликовала бесстыжий снимок из Пятигорска
"Живодер расстрелял свинцом из винтовки": к ветеринарам попала парализованная собака с пулевыми ранениями
«Вид портят!»: правительственные елки в Ставрополе готовятся спилить
Конор Макгрегор обвинил дагестанцев в трусости, но сбежал от «разговора» с ними через чёрный вход
В Ставрополе появится памятник детям войны
«СтрелаАвто» поддержала участников кисловодского марафона
Участник кровавой бойни под Ростовом задержан в Чечне
Выпил, вспылил, застрелил: в Ессентуках мужчина решил конфликт выстрелом из винтовки
В Ставрополе начали устанавливать ледовый каток
В последние выходные октября ставропольцев ждет небольшой дождь
"Во дурак": ночью вор набросился на бутафорский сейф из рекламы сериала
«Пусть ответит за слова»: толпа дагестанцев ждёт Конора Макгрегора у входа в гостиницу
Чиновник через прокуратуру заставит Макгрегора "драить туалеты в Дагестане"
В ДТП с "Ларгус" и "КАМАЗОМ" в Шпаковском районе пострадал мужчина
Трое пострадали в лобовом столкновении автомобилей на Ставрополье
«Мир без слез»: детям - праздник, больнице - деньги
Ударивший крымского журналиста чеченец попросил прощения
Впервые фигурант дела Арашуковых дал признательные показания
Еще одним фигурантом «дела Арашуковых» стал бизнесмен из Ставрополя
Ставропольского министра с роскошным особняком осудили за "откаты"