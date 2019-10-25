"Живодер расстрелял свинцом из винтовки": к ветеринарам попала парализованная собака с пулевыми ранениями

СЕГОДНЯ 16:48 2019-10-25T16:48:13+03:00

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- Человек стал страшнее зверя! Чем могла помешать эта милейшая девочка?! - убиваются волонтеры Черкесска при виде парализованной дворняжки.

Живодер расстрелял собаку свинцовыми пулями.

Собаку нашли у канала в ужасном состоянии. Беспризорница ползла, волоча задние ноги, уже стертые до кости. Животное подобрали прохожие и отвезли к ветеринару, где на рентгене увидели свинцовые пули от пневматической винтовки.

- Непонятно, чем могла навредить собака, чтоб вот так хладнокровно расстрелять её из "воздушки"?! - продолжают волонтеры. - Одна из пуль задела позвоночник, поэтому Лиса теперь парализована.

Для собаки открыли сбор денег. Хотят купить специальную инвалидную коляску. Живодера найти вряд ли удастся.

ИСТОЧНИК KP.RU