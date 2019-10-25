2019-10-25T17:38:03+03:00
Происшествия

«Только не в Ботанический сад!»: ставрополец не выдержал унизительной работы и откупился 100 тысячами

Мужчина устал объяснять знакомым, почему работает в Ботаническом саду
Полина ШАПОШНИКОВА
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--Фото: Евгения ГУСЕВА
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Беглый отец из Ставрополя, который принципиально не давал денег на содержание сына целый год, сделал это после унизительной работы. «Сломал» его труд в Ботаническом саду города.

Всего 20 часов обязательных работ имели колоссальный эффект, так как на экскурсии, как назло, ходили знакомые должника. И приходилось объяснять каждому, почему он работает тут. Устав сталкиваться с подобными неприятностями, мужчина решил заплатить 103 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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