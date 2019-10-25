Годовалому малышу из Северной Осетии сделали протез бедра

СЕГОДНЯ 17:43 2019-10-25T17:48:30+03:00

Протез должен помочь в восстановлении опорной и двигательной функции конечности Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

По мере того, как девочка будет расти, протез будет заменяться на новый

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У жизнерадостной девочки в Северной Осетии диагностировали врожденную патологию опорно-двигательного аппарата. Помочь малышке мог только протез бедра.

Специально для ребенка с ограниченными возможностями здоровья Федеральный научный центр реабилитации инвалидов в Санкт-Петербурге изготовил протез из термолина и термобумаги.

Помогло в этом добром деле региональное отделение ФСС РФ по Республике Северная Осетия-Алания.

Сообщается, что протез должен помочь в восстановлении опорной и двигательной функции конечности и создать условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни.

А по мере того, как девочка будет расти, протез будет заменяться на новый. Стоит он почти 140 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального отделения ФСС РФ по Северной Осетии.

ИСТОЧНИК KP.RU