Годовалому малышу из Северной Осетии сделали протез бедра
У жизнерадостной девочки в Северной Осетии диагностировали врожденную патологию опорно-двигательного аппарата. Помочь малышке мог только протез бедра.
Специально для ребенка с ограниченными возможностями здоровья Федеральный научный центр реабилитации инвалидов в Санкт-Петербурге изготовил протез из термолина и термобумаги.
Помогло в этом добром деле региональное отделение ФСС РФ по Республике Северная Осетия-Алания.
Сообщается, что протез должен помочь в восстановлении опорной и двигательной функции конечности и создать условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни.
А по мере того, как девочка будет расти, протез будет заменяться на новый. Стоит он почти 140 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального отделения ФСС РФ по Северной Осетии.
ИСТОЧНИК KP.RU