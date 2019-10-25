Дагестанский врач покусал и оттаскал за волосы недовольную пациентку

СЕГОДНЯ 17:47 2019-10-25T17:47:23+03:00

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В интернете появился видеоролик, на котором запечатлели перепалку между врачом-офтальмологом и пациенткой в махачкалинской больнице. Разнять женщин удалось только с приходом в кабинет главного врача.

Судя по видео, пациентка снимала врача на камеру, и за это она отобрала у своей посетительницы телефон. Женщина не растерялась и отняла мобильный офтальмолога. Что этому предшествовало - не известно, но затем конфликт перерос в небольшую драку. Врач вернул свой телефон, ударил им обидчицу по голове и оттаскал ее за волосы. После пылких споров офтальмолог вцепился в руку пациентки зубами и долго не отпускал.

Сотрудники Минздрава Дагестана проводят проверку инцидента. Как уверяют в пресс-службе ведомства, идет опрос свидетелей, в том числе и пациентов. Экспертной комиссии министерства придется установить, кто был главным виновником скандала.

Драка между врачом и пациенткой в Дагестане.

ИСТОЧНИК KP.RU