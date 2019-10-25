«Мертвой хваткой вцепились в лицо»: Стая собак напала на школьницу в Дагестане

СЕГОДНЯ 17:53 2019-10-25T17:56:29+03:00

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В Махачкале стая бродячих собак растерзала лицо школьницы, мирно шедшей в школу. Девочку спасли очевидцы, чудом отбившие ребёнка у животных. На место срочно приехали медики и полиция.

По словам очевидцев, нападение произошло на улице Гамидова. Девочка получила серьёзные раны лица. Её забрали медики. А прибывшие полицейские вызвали работников муниципального предприятия «Питомец», которые отловили животных.

— Их вывезли в питомник для наблюдения. Собак проверят на вирус бешенства, стерелизуют и подвергнут биркованию. Это позволит следить за животными, — сообщили в мэрии столицы Дагестана.

Кроме того, в городе будет усилен контроль за бродячими собаками для исключения подобных инцидентов в будущем.

ИСТОЧНИК KP.RU