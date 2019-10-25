Разлагает молодежь сатанинскими ценностями: песни Егора Крида признали опасными на сайте Роскомнадзора
Творчество музыканта Егора Крида, чей концерт бойкотировали в прошлом году в Махачкале, теперь «забаннили» эксперты аккредитованные Роскомнадзором. Согласно их выводам, песни Крида пропагандируют отказ от семейных ценностей. И это сравнили с убийством русского самосознания. Исследованию подверглись клипы, записи выступлений и тексты песен.
В итоге певца определили как антироссийского идеолога, который несет в молодежную среду антиценности сатанизма. Его песни провоцируют «проституированное поведение детей и подростков». Кроме того, в них нет никакой художественной ценности, что могло бы положительно влиять на интеллект. По мнению экспертов, песни и реклама о концертах певца должны быть маркированы как "18+".
Напомним, в сентябре концерт Крида отменили по соображениям безопасности. Так как некоторые жители Дагестана сыпали угрозами в адрес певца. Они заявляли, что выступление музыканта противоречит канонам ислама. Была даже создана группа в соцсетях по борьбе со "злом".
ИСТОЧНИК KP.RU