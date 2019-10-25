Заступились по-братски: в Чечне Макгрегора оскорбили за слова о дагестанцах

СЕГОДНЯ 19:53 2019-10-25T19:53:48+03:00

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По мнению министра Чечни национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулата Умаров, жителям Дагестана стоит поостыть после слов ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора.

Спортсмен позволил себе нелестные высказывания о Хабибе Нурмагомедове и его соотечественниках во время пресс-конференции в Москве. По словам Макгрегора, он ни при каких условиях не стал бы приезжать в Дагестан, даже чтобы справить нужду.

Умаров же отметил, что бурные реакции на слова спортсмена ни к чему. И нужно поблагодарить Всевышнего за отсутствие на священных землях Дагестана «таких тщедушных цыплят».

ИСТОЧНИК KP.RU