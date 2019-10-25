"Он мне как родной сынишка": парень с сорокой на плече гуляет по Ставрополю

25 Окт. 21:19 2019-10-25T21:24:02+03:00

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Парень с сорокой на плече гулял по Ставрополю, и это впечатлило окружающих. Они сфотографировали необычную картину и опубликовали снимок в сети, а хозяин сороки тут же объявился.

-Не с сорокой, а собратом. Вынянчил братана, - поправил он подпись к посту, пояснив, что когда-то «вляпался в эпопею» с выхаживанием больного птенца. А теперь зовет своего Дельту родным сынишкой и сравнивает по умственным способностям с человеком.

У "мамы" сорочонка нашлись и единомышленники, которые признали, что прирученные сороки очень умные домашние животные.

ИСТОЧНИК KP.RU