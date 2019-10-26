Украденную картину, которую нашли в Третьяковке, передали в Чечню

СЕГОДНЯ 10:17 2019-10-26T10:17:26+03:00

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Картину Александра Головина "Портрет Е. Татевосяна в бедуинской повязке" официально передали Национальному музею Чечни. Напомним, полотно было снято с экспозиции в Третьяковке после того, как стало известно, что оно было похищено. По сообщению министерства культуры республики, передача прошла в присутствии гендиректора Третьяковки и руководителя чеченского музея. Вместе с картиной музею передали и документы на нее: паспорт сохранности и материалы технологических исследований полотна.

В годы боевых действий музеи Чечни лишились более 230 тыс. произведений искусства и других экспонатов. Сегодня в фондах республики находится около 38 тыс. картин.

ИСТОЧНИК KP.RU