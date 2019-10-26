2019-10-26T11:03:25+03:00
Общество

Губернатор Ставрополья вышел на субботник

И посадил несколько саженцев
Виталий КЛИМОВ
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Владимир Владимиров посадил несколько саженцевВладимир Владимиров посадил несколько саженцев
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В Ставрополе прошел очередной этап озеленения города. На проспекте Российском краевого центра специалисты городского лесничества вместе с жителями высадили более ста деревьев и 300 кустарников.В экологической акции принял участие губернатор Владимир Владимиров.

- Такие акции объединяют нас. Сегодня все вместе сажаем деревья, делаем наш город, наш край и нашу страну ещё прекраснее. Это очень важно, - отметил Владимиров.

Ставрополь - один из самых зеленых городов страны. Только площадь газонов здесь составляет 374 тысячи кв. метров, цветников – 16 тысяч кв. метров. Кроме того, краевую столицу украшают почти 250 тысяч деревьев и кустарников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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