Видео: футболисты "Ахмата" и "Арсенала устроили драку на поле

СЕГОДНЯ 14:41 2019-10-26T14:41:35+03:00

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Драка произошла на 49-минуте матча "Ахмат"-"Арсенал", проходившего в рамках молодежного первенства чемпионата России по футболу. Счет к моменту стычки был 2-1 в пользу гостей. Кто стал зачинщиком потасовки неясно, но претензии возникли после достаточно грубого подката одного из футболистов. В итоге команды сошлись практически стенка на стенку. Разнимать буянов ринулись оставшиеся члены команды со скамейки запасных. В итоге страсти удалось погасить, в том числе и с помощью красных карточек. которых арбитр выдал три: игрокам «Ахмата» Таймазу Хизриеву и Мурсалину Денилханову и игроку «Арсенала» Никите Мельникову. Встреча завершилась со счетом 3:1.

Массовая драка футболистов на матче "Ахмат"-"Арсенал".

ИСТОЧНИК KP.RU