Дагестанского "Джокера" арестовали на два месяца

СЕГОДНЯ 15:19 2019-10-26T15:20:11+03:00

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В Дагестане арестовали на 2 месяца мужчину, который неделю назад пришел в школу с топором и в маске, перепугав школьников и учителей. Инцидент произошел в селе Уллуай. Мужчина объяснил свои действия тем, что хотел добиться от администрации, чтобы сделали потише музыку, звучавшую из колонок во дворе во время празднования Дня здоровья. Якобы из-за этого не мог заснуть его маленький ребенок. Полиция забрала "джокера" в отдел, где его допросили, а через пару дней возбудили уголовное дело по статье "хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия". Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Появилось видео допроса дагестанского Джокера , ворвавшегося с топором в школу.

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ИСТОЧНИК KP.RU