На Ставрополье в ДТП погиб пассажир

26 Окт. 19:48 2019-10-26T19:48:49+03:00

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На Ставрополье лоб в лоб в лоб столкнулись "Хендэ Гетц" и "ВАЗ-2110". Авария произошла недалеко от города Изобильный. Пассажир "десятки" погиб на месте. Еще 5 человек госпитализировали. Среди них - двое трехлетних малышей, которых от гибели спасли детские кресла.

Причиной происшествия, как сообщает УГИБДД по Ставрополью, стал выезд на встречку через сплошную линию. Окончательные выводы о виновнике аварии сделает следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU