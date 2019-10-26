На Ставрополье в ДТП погиб пассажир
Авария произошла из-за выезда на встречку
Изменить размер текста:
На Ставрополье лоб в лоб в лоб столкнулись "Хендэ Гетц" и "ВАЗ-2110". Авария произошла недалеко от города Изобильный. Пассажир "десятки" погиб на месте. Еще 5 человек госпитализировали. Среди них - двое трехлетних малышей, которых от гибели спасли детские кресла.
Причиной происшествия, как сообщает УГИБДД по Ставрополью, стал выезд на встречку через сплошную линию. Окончательные выводы о виновнике аварии сделает следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU