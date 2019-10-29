2019-10-30T13:46:44+03:00
Происшествия

Две дагестанки получали от государства пособие за потерю мужа-боевика

Женщинам грозит колония
Андрей ЗОБОВ
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Женщины незаконно получали деньги за убитого мужа-террористаЖенщины незаконно получали деньги за убитого мужа-террористаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Дагестане жёны убитого в Сирии боевика получали пособия по потере кормильца. И за это ответят перед законом.

История до смешного нелепая. У Магомедхана Даудова было две шариатские жены. Но вот сам мужчина придерживался крайне радикальных взгядов. И решил примкнуть к боевикам, оставив девушек горевать в одиночестве.

Вскоре мужчину объявили в розыск по статьям «терракт» и «участие в незаконном формировании». А потом, по предварительным сведениям, и вовсе убили в одном из боевых столкновений.

Но оставшиеся в одиночестве женщины голову не потеряли. Решив выбираться из незавидного положения, они вдвоём подговорили сотрудницу пенсионного фонда в селе Агвали. Подделали документы и стали получать неплохие деньги. Вот только аферу раскрыли. И государство очень удивилось, что ему пришлось компенсировать потерю мужа-террориста.

— Против женщин возбуждены уголовные дела по статьям «Подделка документов» и «Мошенничество в особо крупном размере». Одна из них незаконно получила 400 тысяч на одного ребёнка, вторая — 1,2 миллиона на двух детей, — сообщил «КП - Северный Кавказ» информированный источник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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