Ставропольский космонавт летает с единорогом

СЕГОДНЯ 12:51 2019-10-31T14:54:46+03:00

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Ставропольский космонавт Олег Скрипочка выступил в эфире передачи Роскосмоса «МКС на связи».

Он рассказал, что путешествует в небо с плюшевым единорогом, с помощью которого определяет наступившую невесомость. Игрушка эта — подарок любимой дочки.

Кстати, за пределами земного притяжения необычным образом вещи теряются в одном месте, а находятся в другом. Зато спать в таком состоянии можно как угодно, ведь больше нет понятий о привычном «лежать» и «стоять».

Любопытно, но личного пространства для каждого жителя МКС — хоть отбавляй. Можно не видеться с коллегами целыми сутками, поэтому Скрипочка сравнил станцию с коммуналкой. Хотя космонавт и хвастается тем, что коллектив у него подобрался что надо. Коллеги любят собираться вместе, угощать друг друга едой, смотреть кино.

В конце передачи знаменитый ставрополец рассказал, что вдохновляет его на борту больше всего — просмотр фильма «Космическая одиссея 2001», снятого Стэнли Кубриком. Космонавту нравятся ощущения, которые возникают, когда виды с экрана и за окном совпадают.

Кстати, весной 2017 года Олег Скрипочка стал гостей радиостанции «Комсомольская правда». Слушайте запись эфира:

Космонавт Олег Скрипочка рассказал об инопланетянах, отношениях с американцами и еде из тюбиков 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU