Два человека госпитализированы после взрыва газа в Дагестане
Они находятся в тяжёлом состоянии
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Два человека госпитализированы в Центральную горбольницу Хасавюрта после взрыва в одном из частных домов в черте города. Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе дагестанского минздрава, пострадавшие 1999-го и 2002-го года рождения находятся в тяжёлом состоянии. Решается вопрос об их транспортировке в ожоговый центр Республиканской клинической больницы.
Тем временем МЧС расследует причины хлопка. Сейчас идут экспертизы, которые дадут определённый ответ на вопрос о том, что стало причиной ЧП.
ИСТОЧНИК KP.RU