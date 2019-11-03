Два человека госпитализированы после взрыва газа в Дагестане

СЕГОДНЯ 17:32 2019-11-03T17:32:41+03:00

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Два человека госпитализированы в Центральную горбольницу Хасавюрта после взрыва в одном из частных домов в черте города. Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе дагестанского минздрава, пострадавшие 1999-го и 2002-го года рождения находятся в тяжёлом состоянии. Решается вопрос об их транспортировке в ожоговый центр Республиканской клинической больницы.

Тем временем МЧС расследует причины хлопка. Сейчас идут экспертизы, которые дадут определённый ответ на вопрос о том, что стало причиной ЧП.

ИСТОЧНИК KP.RU