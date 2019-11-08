Магомед Даудов избран секретарем ЧРО партии «Единая Россия»

СЕГОДНЯ 10:08 2019-11-08T10:08:59+03:00

За политика единогласно проголосовали все 168 делегатов Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

За политика единогласно проголосовали все 168 делегатов

Изменить размер текста: A A

Накануне в Чечне выбрали секретаря регионального отделения политической партии «Единая Россия». Им стал спикер парламента республики Магомед Даудов. Эту новость сообщил на своей странице в соцсети Рамзан Кадыров.

По словам чеченского лидера, за Магомеда Даудова проголосовали единогласно все 168 делегатов. Выборы секретаря проходили во время конференции партийного отделения.

Напомним, ранее Даудов был назначен и. о. секретаря регионального отделения партии «Единая Россия».

ИСТОЧНИК KP.RU