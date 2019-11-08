Магомед Даудов избран секретарем ЧРО партии «Единая Россия»
За политика единогласно проголосовали все 168 делегатов
За политика единогласно проголосовали все 168 делегатовФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:
Накануне в Чечне выбрали секретаря регионального отделения политической партии «Единая Россия». Им стал спикер парламента республики Магомед Даудов. Эту новость сообщил на своей странице в соцсети Рамзан Кадыров.
По словам чеченского лидера, за Магомеда Даудова проголосовали единогласно все 168 делегатов. Выборы секретаря проходили во время конференции партийного отделения.
Напомним, ранее Даудов был назначен и. о. секретаря регионального отделения партии «Единая Россия».
ИСТОЧНИК KP.RU