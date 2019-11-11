Видео: Чеченка в хокейной форме станцевала тверк

СЕГОДНЯ 09:42 2019-11-11T09:47:27+03:00

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Пользователи интернета давно полюбили не столь оригинальный, но физически трудный вид танца под названием "тверк". Им балуются многие пользователи сети, но некоторые злоупотребляют: например, уроженка Чечни Айза Анохина.

Девушка уже танцевала тверк. И даже в прямом эфире. Перед Сергеем Шнуровым на шоу "Форт Боярд". На этот раз она попала только в сториз. На кадрах Айза была облачена в форму хоккейной сборной России и пыталась забить шайбу вратарю ЦСКА и олимпийскому чемпиону. После того, как гол все-таки состоялся, чеченка была так рада, что начала тверкать вместе со Станиславом Ярушиным, или Антоном "Универа".

"Без стеснения и комплексов": Чеченка танцует тверк.

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ИСТОЧНИК KP.RU