Водитель легковушки погиб в аварии в Чечне
Инцидент произошел накануне, в селе Беной в Гудермесском районе. Водитель автомобиля Lada Granta потерял управление, легковушка перевернулась.
От полученных травм на месте аварии погиб водитель машины. По данным пресс-службы МВД Чечни, пострадавший – местный житель 1953 года рождения.
За прошедшие сутки в республике произошло еще одно ДТП. Так, в то же время на автодороге Гудермес – Курчалой в районе села Илсхан-Юрт столкнулись машины Hyundai Solaris и Тоyоtа Land Cruiser.
Во время проверки выяснилось, что государственные регистрационные знаки и свидетельство о регистрации машины «Тоyоtа Land Cruiser» находятся в розыске, как утраченная спецпродукция.
ИСТОЧНИК KP.RU