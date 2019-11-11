2019-11-11T10:06:27+03:00
Общество

Водитель легковушки погиб в аварии в Чечне

В это время в соседнем районе столкнулись две иномарки
Ася АСРЯН
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Водитель автомобиля Lada Granta потерял управление, легковушка перевернуласьВодитель автомобиля Lada Granta потерял управление, легковушка перевернуласьФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Инцидент произошел накануне, в селе Беной в Гудермесском районе. Водитель автомобиля Lada Granta потерял управление, легковушка перевернулась.

От полученных травм на месте аварии погиб водитель машины. По данным пресс-службы МВД Чечни, пострадавший – местный житель 1953 года рождения.

За прошедшие сутки в республике произошло еще одно ДТП. Так, в то же время на автодороге Гудермес – Курчалой в районе села Илсхан-Юрт столкнулись машины Hyundai Solaris и Тоyоtа Land Cruiser.

Во время проверки выяснилось, что государственные регистрационные знаки и свидетельство о регистрации машины «Тоyоtа Land Cruiser» находятся в розыске, как утраченная спецпродукция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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