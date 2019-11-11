2019-11-11T10:08:42+03:00
Происшествия

В Дагестане горит школа начальных классов

О пожаре стало известно в девять утра, в начале учебного дня
Антон ШАПОВАЛОВ
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Жители села Глягоб Гунибского района Дагестана сообщают о том, что у них горит школа начальных классов. По информации свидетелей, горит кровля и три помещения. Пожар тушат около ста человек, все они - местные жители.

Свидетели также говорят о том, что никто не пострадал.

Корреспонденты "КП - Северный Кавказ" следят за ситуацией в дагестанской школе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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