Больше всех Путину доверяют жители Чечни и Ингушетии

СЕГОДНЯ 10:38 2019-11-11T10:38:00+03:00

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Накануне Кремль назвал регионы, в которых президенту России доверяют больше всего. Так, Чеченская республика наряду с Крымом, Брянской и Липецкой областями вошла в число лидеров по уровню доверия Путину.

Также вместе с Курской и Курганской областями в тройке передовиков по уровню доверия главе субъекта оказалась Ингушетия.

В пятерку аутсайдеров вошли Архангельская, Еврейская автономная, Иркутская области и Республика Коми, а также Красноярский край.

Такие данные приводит РБК, ссылаясь на информацию, озвученную на семинаре, который внутриполитический блок Кремля провел на прошлой неделе в Подмосковье.

ИСТОЧНИК KP.RU