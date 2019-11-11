«Бросила голого малыша в сугроб»: Прокуратура Чечни заинтересовалась видеороликом с «закаливанием» ребенка

СЕГОДНЯ 11:07 2019-11-11T11:07:07+03:00

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В сети бурно обсуждается ролик, снятый на заснеженной улице в Чечне. На кадрах – женщина выносит голого младенца на холод и начинает растирать его тело снегом.

Ребенок громко плачет и по всей вероятности, дрожит от холода. Неугомонную героиню крик напуганного мальчика не останавливает. Она берет раздетого малыша и бросает в сугроб, чтобы несколько раз перевернуть его в снегу.

Затем, наконец, укутав в полотенце, заносит домой рыдающего ребенка. Прокуратура республики заинтересовалась этим видео.

По поручению прокурора Чечни Шарпудди Абдул-Кадырова организована проверка по распространенному в сети рjkbre. Сейчас устанавливаются личности родителей малыша, а также место и время этого происшествия.

Прокуратура Чечни заинтересовалась видеороликом с закаливанием ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU