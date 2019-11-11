Стала известна вероятная причина пожара в дагестанской школе начальных классов

СЕГОДНЯ 11:30 2019-11-11T11:30:35+03:00

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Пожар в дагестанской школе в селе Тлогоб Гунибского района республики мог произойти из-за неисправной проводки. Об этом заявил директор учреждения Абдула Османов.

- Пожар, видимо, произошел из-за неисправности электропроводки. Утром пришла уборщица в школу, и когда она включила лампочку, то обнаружила, как с потолка распространяется огонь, как раз там, где проходит электропроводка. Пока я приехал, огонь распространился по всему чердаку, - заявил Османов.

Напомним, в понедельник утром в дагестанской школе начался пожар. Около ста местных жителей начали тушить возгорание, немного позже подъехала бригада МЧС. Согласно официальному сообщению ведомства, никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU